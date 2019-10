Messina: conferimento del Dottorato honoris causa in Fisica all’astronauta Jeffrey N. Williams

Giovedi 31 Ottobre, alle 09:30 presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, si terrà l’evento “Lo Stretto chiama, lo Spazio risponde: incontro – dibattito con l’astronauta Jeffrey N.Williams”.

La prima parte della mattinata sarà dedicata alla Cerimonia di Conferimento del Dottorato honoris causa in Fisica al Col. Jeffrey N. Williams, astronauta della NASA. Dopo la Laudatio, a cura della Prof.ssa Vincenza Crupi, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Fisica dell’Università di Messina, l’astronauta Jeffrey N. Williams terrà una Lectio Doctoralis dal titolo “Building an Orbital Outpost – The International Space Station”.

A partire dalle 11:15, si terrà un incontro – dibattito, aperto a tutta la cittadinanza, durante il quale sarà possibile interloquire con l’astronauta sui vari aspetti della sua esperienza nello spazio. Nell’ambito dell’incontro – dibattito, moderato dalla prof.ssa Marina Trimarchi del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, sono previsti due interventi a cura del prof. Francesco Oliveri, docente del Dipartimento MIFT e del Dott. Alberto Mercurio, studente del Corso di Laurea Magistrale in Fisica.

Jeffrey N. Williams ha partecipato a diverse missioni spaziali, trascorrendo in totale ben 534 giorni nello spazio, durante i quali ha compiuto cinque spacewalks per un totale di circa 32 ore, ed ha lavorato allo sviluppo dei programmi della Stazione Spaziale Internazionale, contribuendo all’upgrade della cabina di pilotaggio dello space shuttle.