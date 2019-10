Messina: dalla Regione 4 milioni per completare trenta alloggi

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Cancellare le incompiute e rilanciare le politiche abitative pubbliche nell’Isola. Con questo obiettivo il governo Musumeci ha approvato la riprogrammazione delle economie dei fondi ex Gescal messa a punto dall’assessorato alle Infrastrutture, guidato da Marco Falcone. Via libera, così, a stanziamenti che incrementeranno il numero di alloggi a disposizione di fasce deboli, anziani e giovani, attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio degli Istituti autonomi case popolari.

“Stiamo lavorando ‘ sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando la decisione della Giunta ‘ proprio con questo obiettivo. Recuperare le opere pubbliche incomplete significa ridare dignità al denaro e tradurre le promesse in fatti”. A Messina, in particolare, si interviene sulla storica incompiuta del rione San Giovanello. Grazie a quattro milioni e 200mila euro verranno completate tre palazzine che da decenni sono ridotte a scheletri, ricavando trenta alloggi popolari.

“Manteniamo gli impegni che avevamo assunto con la città dello Stretto – commenta l’assessore Falcone – indirizzando gli investimenti della Regione sul binario di virtuose politiche abitative, uno dei pilastri della nostra azione di governo. Per la Sicilia un duplice beneficio: archiviamo la vergogna delle incompiute e risaniamo i contesti urbani, dando finalmente una casa a chi la aspetta da tempo”.