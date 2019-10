Meteo, l’allerta Estofex per l’Italia: oggi maltempo con nubifragi e grandine di grandi dimensioni

Allerta Meteo – Ottobre inizia all’insegna del maltempo sull’Italia e più in generale, sul Mediterraneo. Per questo, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per alcune aree del Mediterraneo, Italia compresa, e per i Balcani, principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

L’allerta si intende formalmente valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 3 ottobre.

Un’area di profonda convezione da sparsa a diffusa è prevista su gran parte del Mediterraneo centrale, davanti ad una profonda depressione che avanza verso est e ad un fronte freddo che scende verso sud sul mare. Sulla costa occidentale di Italia e Balcani, i modelli simulano una sovrapposizione di punti di rugiada di 16-20°C, valori CAPE tra 1000 e 2000J/Kg e un bulk shear a 0-6km di circa 15m/s. In questo ambiente, sono attese tempeste forti e ben organizzate. Il tipo più probabile saranno ampi cluster o una parallela squall line stratiforme.

La principale minaccia di maltempo saranno i nubifragi, seguiti forse da grandine di grandi dimensioni. Si prevede che le tempeste si diffondano verso sud durante la giornata, raggiungendo il Nord Africa, la Sicilia e la costa occidentale della Grecia entro domani mattina.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che oggi interesserà l’Italia. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

