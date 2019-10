Meteo, ondata di freddo artico sugli USA: nuovi record con temperature di -28°C! [FOTO e VIDEO]

Mentre ci avviciniamo all’inizio di novembre, sembra già inverno inoltrato su gran parte degli Stati Uniti. Un’ondata di aria artica, infatti, si è infiltrata sui settori settentrionali degli Stati Uniti, infrangendo record di temperatura e minacciandone ancora altri fino a domani. Nel Nevada centrale e nordorientale, sono stati infranti molteplici record di temperatura minima in questi giorni. La colonnina di mercurio è scesa a -17°C all’aeroporto di Ely, mentre all’aeroporto Winnemucca i -16°C hanno superato la precedente minima di -12°C per lo stesso giorno, riporta AccuWeather. Entrambi i record risalivano al 1970.

Temperature sotto lo zero anche nel Wyoming, che hanno superato altri record. L’aeroporto di Rawlins ha registrato una minima di -28°C, ben al di sotto del precedente record di -14°C per la stessa data nel 1991. A Laramie, l’aria fredda ha portato temperature di -23°C, ben oltre il record di -18°C per la stessa data. A Cheyenne, le temperature percepite ieri, 29 ottobre, sono state di -29/-32°C, secondo AccuWeather.

Jake Sojda, meteorologo di AccuWeather, ha sottolineato che il freddo di questa settimana sarà estremo persino per gli standard di metà inverno in Colorado e Wyoming. “Le normali massime di gennaio per Denver e Colorado Springs sono di +4-5°C. Le massime in entrambe le località oggi faticheranno a raggiungere i -7°C”.

Oltre all’aria gelida, una tempesta ha anche portato neve sull’area dall’Idaho al Nebraska. Gli spazzaneve erano in azione in Colorado lunedì 28 ottobre, anche a Denver (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo) dopo la neve scaricata dalla tempesta, che va ad aggiungersi a quello che è stato un ottobre molto nevoso per alcune parti dello stato. Finora nel mese di ottobre, sono caduti circa 12cm di neve al Denver International Airport per l’ottobre più nevoso dal 2012 (14cm). Nel centro di Denver, sono stati registrati quantitativi più alti in questo mese, con circa 28cm, secondo The Denver Post. Sono oltre 110 gli incidenti che si sono verificati a Denver in questi ultimi giorni di maltempo.