Meteo, grandine, forti venti e strade allagate: violente tempeste hanno colpito l’Ovest della Francia [FOTO e VIDEO]

L’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord-Ovest dell’Italia, ieri ha causato violente tempeste accompagnate da allagamenti e grandine nella Francia occidentale. Oggi, invece, Estofex ha posto sotto un livello di allerta 2 la Francia sudorientale e il Centro-Nord dell’Italia per nubifragi, forti venti e tornado.

Tra i 46 dipartimenti che ieri, 14 ottobre, erano sotto vigilanza arancione, i dipartimenti di Vendée, Loire-Atlantique e Mayenne sono stati i più duramente colpiti. A Nantes, sono caduti circa 11mm di pioggia in 6 minuti e la rete dei trasporti è stata fortemente alterata dal maltempo. Nell’arco di pochi minuti, l’acqua ha raggiunto 30cm di altezza nelle strade di Laval, secondo i media locali (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). In città, un centro commerciale ha riportato infiltrazioni d’acqua, mentre molteplici negozi sono stati allagati. Il sindaco di Laval ha dichiarato: “È impressionante quello che è potuto cadere nello spazio di qualche minuto. Non avevamo avuto simili inondazioni dal 2012-2013”. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 110km/h. Nel dipartimento di Mayenne, alle 19 di ieri, 2.200 famiglie erano senza energia elettrica. Una giornalista indipendente ha filmato l’avanzata delle tempeste al confine Loire-Atlantique-Maine-et-Loire. “Molti alberi hanno ceduto sotto la tempesta”, ha detto.

In Maine-et-Loire e Vendée, le tempeste sono state accompagnate dalla grandine. A Venansault (Vendée), è stata riportata grandine fino a 2cm di diametro. Nel dipartimento, i vigili del fuoco sono intervenuti 133 volte, soprattutto a La Roche-sur-Yon e Les Herbiers. Diverse strade sono state interrotte, con alberi sradicati e fili elettrici divelti. A Moutiers-les-Mauxfaits, la scuola elementare Gaston-Ramon e l’istituto Saint-Jacques sono stati allagati.

Ora questa ondata di maltempo ha raggiunto l’Italia, colpendo già Liguria e Piemonte con nubifragi e forti venti.