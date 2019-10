Meteo, altro che Halloween, negli USA sembra Natale: neve a Chicago, battuto un record del 1923 [FOTO]

Un’ondata di freddo continua a scaricare neve sul Midwest degli Stati Uniti, facendo sembrare che sia più Natale che Halloween in molte aree e facendo cadere un record risalente a 96 anni fa a Chicago. La stessa tempesta che ha portato neve e freddo nelle Montagne Rocciose all’inizio della settimana, ha portato intense nevicate, forti venti e un freddo brutale sugli Stati Uniti centrali dal Kansas al Wisconsin. Fino a 13cm di neve hanno già sepolto parti dell’Iowa, lasciando le strade coperte di neve e ghiaccio nelle parti centrali e orientali dello stato, riporta AccuWeather. Oltre 240 spazzaneve erano in azione nell’Iowa.

La città di Chicago, nell’Illinois, ieri, 30 ottobre, ha vissuto il suo giorno di neve (con almeno 2,5cm di neve) più precoce della stagione dal 20 ottobre 1989. Ieri è stata solo la decima giornata con più di 2,5cm di neve a verificarsi così presto nella stagione, secondo l’ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale a Chicago. Un record di 3cm è stato registrato al Chicago O’Hare International Airport, che ha infranto il record precedente di 1,8cm stabilito nel 1923. Alcune aree intorno a Chicago hanno ricevuto 5-8cm di neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo), secondo il Servizio Meteorologico Nazionale.

Le compagnie aeree hanno cancellato oltre 200 voli a Chicago a causa della neve: 125 voli cancellati al Midway International Airport e 83 all’O’Hare International Airport. Inoltre, 48.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il freddo e la neve hanno portato alcuni sobborghi di Chicago a rimandare la tradizione del “dolcetto o scherzetto” di Halloween, temendo soprattutto per la sicurezza dei bambini, in particolar modo quando attraversano la strada in pericolose condizioni di traffico.

Le previsioni parlano di ancora altra neve attesa per stasera, nella notte di Halloween, con ancora 2,5cm di neve previsti su Chicago. Le aree a sud della città potrebbero ricevere 5-10cm di neve, mentre le aree centrali dell’Illinois potrebbero raggiungere i 15cm di neve. Di conseguenza, un’allerta per condizioni invernali è stata emessa per la maggior parte dell’Illinois centrale e settentrionale.