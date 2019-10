Meteo Italia, altra giornata caldissima: oltre +30°C in Sardegna, Firenze vola a +29°C. Picchi di +26°C al Nord/Est [DATI]

Altra giornata di caldo anomalo in tutt’Italia oggi, Martedì 22 Ottobre, a causa del persistente flusso meridionale di scirocco alimentato dall’attuale configurazione sinottica euro-mediterranea che ha innescato la violenta alluvione del Nord/Ovest. Le temperature massime hanno raggiunto +31°C ad Alghero, +30°C a Sassari, +29°C a Firenze, Latina, Caserta, Benevento e Trapani, +28°C a Roma, Grosseto, Guidonia, Tivoli e Oristano, +27°C a Napoli, Viterbo, Siena e Frosinone, +26°C a Catania, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Salerno, La Spezia, Siracusa, Matera, Cosenza, Avellino, Olbia e Ronchi dei Legionari, +25°C a Treviso, Mestre, Pordenone e Chiavari, +24°C a Venezia, Verona, Brescia, Ferrara, Ravenna, Aviano, Padova, Udine, Trieste e Rovereto, +23°C a Genova, Bolzano e Mantova, +22°C a Milano, Bologna, Novara, Reggio Emilia e Bergamo. Si tratta di valori di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo, soprattutto in Sardegna, nelle Regioni tirreniche e al Nord/Est. Il problema più grande di quest’anomalia è che diventerà ancor più significativa nei prossimi due giorni: tra Mercoledì 23 e Giovedì 24 avremo temperature ancora più alte in tutto il Paese, prima del passaggio di un nuovo fronte temporalesco molto violento che tra Giovedì pomeriggio e Venerdì attraverserà l’Italia da ovest verso est provocando nuovi fenomeni estremi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: