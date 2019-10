Meteo Italia, le Previsioni dell’Aeronautica Militare fino al 19 ottobre: torna il maltempo

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo fino a sabato 19 ottobre 2019.

Le Previsioni Meteo per oggi 13 ottobre 2019

Nord: nuvolosità alta e stratiforme su tutte le regioni, con annuvolamenti più consistenti su Liguria, sud Piemonte, pianura Lombarda, Emilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; isolati piovaschi dal pomeriggio sulla Liguria. Foschie dense e locali banchi di nebbia sulla pianura padana e lungo i litorali fino al mattino e dopo il tramonto. Centro e Sardegna: locali addensamenti compatti su Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna orientale, con deboli piogge lungo le aree costiere di sud Toscana; cielo velato sul resto del centro. Locali foschie e banchi di nebbia nelle valli del centro fino al mattino e dopo il tramonto. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, velato poi dal pomeriggio su Molise, nord Campania e Sicilia occidentale. Temperature: minime in aumento al nord e sulla Sardegna, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su aree alpine e prealpine del triveneto, Emilia-Romagna, Sardegna, coste toscane e laziali, senza variazioni di rilievo altrove.

Le Previsioni Meteo per domani 14 ottobre 2019

Nord: molte nubi su tutte le regioni, meno compatte al nord-est, con rovesci sparsi sulla Liguria. Dalla sera estensione dei fenomeni al resto del nord-ovest, Lombardia e Veneto meridionale, in intensificazione su Liguria e basso Piemonte. Locali foschie dense al primo mattino sulla pianura padana orientale. Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa su Toscana, Umbria occidentale e Lazio settentrionale, con rovesci sparsi di debole intensità lungo le aree costiere; sulle restanti aree peninsulari cielo velato, con tendenza ad ampi sprazzi di sereno dalla sera. Sulla Sardegna cielo parzialmente nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio attesi ampi rasserenamenti, ad eccezione dell’area sud-orientale dell’isola dove sono previsti occasionali rovesci. Sud e Sicilia: cielo in generale poco nuvoloso o velato, con tendenza ad un leggero aumento dalla serata della nuvolosità compatta sulla Sicilia, dove potranno verificarsi deboli locali rovesci. Temperature: minime in aumento al nord, su Toscana, Sardegna, Umbria e Lazio, senza variazioni di rilievo altrove; massime in rialzo su ponente ligure, Emilia-Romagna orientale, Umbria ed aree interne della Toscana e sul Lazio settentrionale, in lieve calo sulla pianura lombarda e sulle aree alpine occidentali, stazionarie sul resto del Paese.

Le Previsioni Meteo dal 15 al 19 ottobre 2019

Martedì 15/10/19. Nord: al mattino molte nubi al nord-ovest e sulle regioni alpine, con piogge o rovesci diffusi, intense sulle regioni occidentali; cielo in generale velato altrove. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni intensi al resto delle regioni alpine ed in serata anche all’Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: al mattino molte nubi sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi su Sardegna, Lazio settentrionale e Toscana, intensi sulla parte settentrionale di quest’ultima regione; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni intensi al resto della Toscana, intensificazione dei fenomeni sulla Sardegna centroccidentale ed estensione del maltempo alle aree costiere del Lazio. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulla Sardegna e loro sensibile intensificazione sulle restanti regioni tirreniche. Sud e Sicilia: moderato maltempo sulla Sicilia, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione. Dalla serata aumento della nuvolosità compatta sulla Campania settentrionale, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità. Temperature: minime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine orientali in aumento sulle restanti aree alpine, Emilia-Romagna, Lombardia orientale, Veneto centromeridionale, Marche settentrionali ed aree interne della Toscana, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione sulle regioni alpine, Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia centroccidentali, in aumento sulla pianura dell’Emilia-Romagna e sulle aree interne delle regioni adriatiche centromeridionali, stazionarie altrove.

Mercoledì 16/10/19: al mattino ancora maltempo intenso sul triveneto e moderato sulle restanti regioni alpine e su quelle tirreniche peninsulari; cielo in generale parzialmente nuvoloso sul resto del Paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità a attenuazione dei fenomeni su tutto il Paese, con in serata ancora residui addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi sul triveneto centrosettentrionale, e cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del Paese.

Giovedì 17/10/19: cielo in generale parzialmente nuvoloso con locali deboli piogge o rovesci. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta al nord-ovest, in estensione serale al resto delle regioni alpine.

Venerdì 18/10/19 e sabato 19/10/19. Venerdì: molte nubi sulle regioni alpine e su quelle centrali tirreniche, con piogge o rovesci sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Nella mattinata di sabato estensione del maltempo al resto del nord e sua contestuale intensificazione sul nord-ovest e regioni centrali tirreniche peninsulari.