Meteo, miglioramento al Nord: weekend quasi estivo ma il freddo è in agguato

Buone notizie sul fronte del maltempo in Italia, soprattutto al Nord. Dopo un inizio settimana caratterizzato da forti nubifragi sul nord-ovest della Penisola torna, almeno per qualche giorno, il sereno. In particolare, in Piemonte, dove martedì la Regione ha chiesto lo stato di emergenza, le condizioni meteo sono in netto miglioramento: i livelli dei corsi d’acqua sono in calo, il Po si è abbassato e il lago Maggiore rimane stazionario mentre nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 persone evacuate. La sala operativa della protezione civile invece ha chiuso nel pomeriggio il presidio h. 24 e nel frattempo è caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40cm localmente sulle Alpi Graie. In Liguria sono stati effettuati interventi di bonifica dopo le frane che hanno colpito Campo Ligure e Rossiglione, in provincia di Genova.

La situazione si è momentaneamente invertita con le regioni del Sud, in particolare le isole, colpite da nubifragi e rovesci sparsi. La protezione civile ha emesso un allerta gialla per piogge in Sardegna mentre in Sicilia, dopo un venerdì che ha visto la circolazione dei treni sospesa sulle linee Lentini Diramazione-Caltagirone, Siracusa-Gela e Caltanissetta-Canicatti-Aragona, è stata segnalata allerta rossa per sabato. Rovesci sparsi alternati a schiarite hanno caratterizzato le giornate in Calabria e in Campania.

Il weekend si preannuncia caratterizzato da tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese salvo qualche isolato rovescio al Sud e in Sardegna. Le temperature saranno piacevoli, quasi estive, con massime intorno ai +20°C, ma la tregua sarà breve. La situazione tornerà infatti a peggiorare a inizio settimana: martedì sono in agguato piogge e temporali diffusi su Levante ligure, Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e alta Toscana. Insieme alla pioggia, arriverà anche il primo freddo tra gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre.