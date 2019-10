Meteo, piccoli passi (finalmente) verso l’autunno

A piccoli passi verso l’autunno. Finalmente, negli ultimi giorni di Ottobre, le temperature stanno diminuendo almeno al Nord Italia, in modo consono a questo periodo dell’anno. Oggi, Mercoledì 30 Ottobre, è stata un’altra giornata di caldo nelle Regioni del Sud, soprattutto in Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, mentre al Nord le temperature massime si sono fermate oltre dieci gradi più in basso. Ecco i valori registrati oggi: +26°C a Catania, Cagliari, Augusta, Castelvetrano e Olbia, +25°C a Sciacca, Ispica, Rende e Gallipoli, +24°C a Messina, Reggio Calabria, Taranto, Lecce, Crotone, Cosenza, Oristano e Siracusa, +23°C a Foggia, Trapani e Matera, +22°C a Roma, Napoli, Palermo, Bari, Latina, Caserta, Grosseto e Catanzaro, +21°C a Genova, Salerno, Pescara e Brindisi, +20°C a Firenze, La Spezia e Viterbo, +19°C a Perugia e Ancona, +18°C a Pisa, Ancona e Siena, +17°C a Cuneo, Arezzo e Aosta, +16°C a Torino, Bolzano, Ravenna e Rimini, +15°C a Novara, Modena e Reggio Emilia, +14°C a Milano, Verona, Brescia, Bergamo, Treviso e Piacenza, +13°C a Bologna, Parma, Trieste, Venezia, Udine e Ferrara.

Domani, Giovedì 31 Ottobre, nell’ultimo giorno del mese, le temperature diminuiranno sensibilmente in tutt’Italia, e soprattutto al Nord, dove le massime rimarranno appena sopra i +10°C (ovunque 3-4°C in meno rispetto ad oggi), e anche al Sud si avvertirà il primo sensibile calo termico della stagione, seppur con sbalzi ancora significativi rispetto al Nord (le massime saranno ancora ben superiori ai +20°C su tutto il Mezzogiorno).

Insomma, un piccolo assaggio d’autunno dopo un mese di Ottobre eccezionalmente caldo. Il giorno più fresco della settimana sarà Venerdì 1 Novembre, da Sabato 2 le temperature torneranno ad aumentare seppur con una forte escalation del maltempo nelle Regioni tirreniche e al Nord.