Meteo, la pioggia getta il Cairo nel caos: strade e aeroporto allagati, traffico in tilt [FOTO e VIDEO]

Forti piogge e conseguenti inondazioni colpiscono il Cairo dal pomeriggio di ieri, 22 ottobre, causando importanti alterazioni dei trasporti e delle attività. È stato il caos nella capitale egiziana, soprattutto nella sua parte orientale. Molte strade sono impraticabili poiché allagate: in alcune scene, le auto sono completamente sommerse e i tunnel pieni di acqua (vedi foto della gallery in alto e video in fondo all’articolo). Le stazioni ferroviarie e della metropolitana erano sovraffollate proprio per l’impossibilità di viaggiare su strada, dove il traffico era praticamente paralizzato.

Il sobborgo orientale di Nasr City è stato il più colpito, così come Eliopoli, nei pressi dell’Aeroporto Internazionale del Cairo. Proprio l’aeroporto è stato allagato e le autorità sono state costrette a chiudere il Terminal 1 a causa di pesanti infiltrazioni d’acqua. EgyptAir ha dichiarato di aver ritardato alcuni voli poiché i passeggeri erano bloccati sulle strade, incapaci di raggiungere l’aeroporto.

Scuole, università e asili sono rimasti chiusi oggi nella capitale e le aziende hanno visto pochi dipendenti e collaboratori presentarsi a lavoro dopo le intense piogge delle ultime ore. Il caos ha sollevato domande sulla capacità del Cairo di affrontare le forti piogge, con i cittadini che hanno criticato le infrastrutture e l’inefficace rete fognaria della città.

Fino a sabato 26 ottobre, è attesa ancora altra pioggia con la possibilità di alluvioni lampo e altri disagi per la popolazione.