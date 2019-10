Meteo: le previsioni dell’Aeronautica Militare fino al 28 ottobre

Le previsioni meteo per i prossimi giorni: il bollettino pubblicato dall’Aeronautica Militare.

Oggi al Nord iniziali condizioni di tempo perturbato su nord ovest e Lombardia centro occidentale con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie su Piemonte settentrionale; già nel corso della mattinata graduale attenuazione dei fenomeni con schiarite dal pomeriggio ad iniziare da Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Lombardia centro settentrionale; addensamenti sparsi di nubi basse su Emilia-Romagna, Lombardia orientale e Triveneto, in graduale diradamento su quest’ultime; presenza di foschie dense e locali banchi nebbia, specie al primo mattino, sulla pianura padano veneta. Centro e Sardegna: addensamenti sparsi sulla Sardegna orientale e meridionale con la possibilità di deboli piogge specie su quest’ultima area; cielo sereno o velato altrove, a parte qualche annuvolamento sull’Appennino tosco emiliano e in serata lungo le coste e nell’immediato entroterra marchigiano. Al primo mattino possibili foschie nelle vallate interne specie del versante adriatico. Sud e Sicilia: condizioni di cielo in prevalenza sereno o velato con qualche isolato annuvolamento un po’ più consistente sulle aree orientali e meridionali della sicilia e al mattino sulle aree costiere adriatiche. Al primo mattino possibili foschie nelle aree interne e nelle pianure pugliesi dove si potranno avere degli isolati banchi di nebbia Temperature: minime in lieve flessione sulla pianura padano-veneta, appennino emiliano-romagnolo, coste toscane, rilievi sardi e sulla Sicilia tirrenica; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Emilia-Romagna, Sardegna centro orientale, nord Marche, Molise, Puglia, rilievi lucani e sulla Sicilia centro orientale; in aumento su Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia centro settentrionale, Triveneto, Toscana, Umbria e alto Lazio; stazionarie sul resto del Paese. Venti: forti sudorientali con raffiche di burrasca o burrasca forte sulla Sardegna; deboli o moderati orientali sulla Liguria; deboli da sud-est sulla Sicilia con rinforzi sulle aree meridionali e occidentali dell’isola; deboli variabili sul resto del Paese. Mari: agitati il mar di Corsica, il canale di Sardegna ed il mare di Sardegna che tenderà a divenire molto agitato in tarda mattinata; da mossi a molto mossi il mar Ligure, il Tirreno meridionale ad ovest e lo stretto di Sicilia; mossi il Tirreno settentrionale ed il Tirreno centrale settore ovest; poco mossi i restanti bacini, localmente mosso lo Ionio settentrionale.

Domani al Nord addensamenti compatti sulle Alpi occidentali con piogge e rovesci sparsi; dal pomeriggio sensibile aumento della nuvolosità compatta su Liguria e Piemonte restanti, Valle d’Aosta e Lombardia centroccidentale con precipitazioni sparse a carattere di rovescio, più intense e diffuse ed anche a carattere temporalesco sulle aree occidentali di Piemonte e Liguria. Sul resto del nord nuvolosità medio-alta, con locali foschie dense e banchi di nebbia in pianura padana al mattino e dopo il tramonto. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulla Sardegna con isolati rovesci sull’area meridionale dell’isola. Dalla serata intensificazione dei fenomeni con rovesci e temporali diffusi in estensione a tutto il territorio. Estese velature sul resto del centro, tendenti a dissolversi dalla serata. Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato su tutto il sud, con al più cielo poco nuvoloso o velato al mattino. Temperature: minime in diminuzione su Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia centrosettentrionale, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e regioni centrali adriatiche, stazionarie altrove; massime in diminuzione su costiera romagnola, Liguria, Sardegna centrosettentrionale, Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo, in aumento su Piemonte centrosettentrionale, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: forti meridionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulla Sardegna; da moderati a temporaneamente forti da sud su coste liguri e toscane e Sicilia occidentale; moderati orientali sull’area alpina occidentale; deboli da est sulla pianura padana; generalmente deboli variabili altrove. Mari: agitati il mare e canale di Sardegna ma con moto ondoso in attenuazione; da molto mossi a localmente agitati il Tirreno occidentale, lo stretto di Sicilia ed il mar Ligure; da poco mosso a mosso il restante Tirreno; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Giovedì 24/10/19. Nord: molte nubi al nord-ovest con rovesci sparsi su Valle d’Aosta e Lombardia ed a carattere diffuso sulle restanti aree. In particolare su Liguria e Piemonte occidentale le precipitazioni risulteranno localmente di forte intensità ed anche a carattere temporalesco. Sul resto del nord cielo parzialmente nuvoloso con rovesci sparsi su veneto ed Emilia-Romagna. Dal pomeriggio attesi rovesci diffusi e locali temporali sull’Emilia-Romagna occidentale. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con rovesci e temporali diffusi, localmente intensi al mattino. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni sul settore occidentale dell’isola prima di un generale miglioramento serale. Sulle regioni tirreniche e sull’Umbria nuvolosità sparsa, in aumento nel corso della mattinata, con rovesci e temporali diffusi su Toscana e Lazio settentrionale ed a carattere sparso altrove. In particolar modo i fenomeni risulteranno localmente di forte intensità lungo le coste toscane. Sulle regioni adriatiche cielo velato con addensamenti compatti sulle marche settentrionali. Sud e Sicilia: sulla Sicilia nuvolosità irregolare, intensa dalla sera con associati rovesci e temporali sull’area occidentale dell’isola. Sulle regioni peninsulari cielo sereno o poco nuvoloso, velato dalla tarda mattinata sul zone tirreniche. Temperature: minime in calo su Alpi occidentali, Lombardia meridionale, Friuli-Venezia Giulia e Veneto settentrionali e Sardegna, in rialzo su basso Veneto, regioni centrali, Molise, Calabria centromeridionale e Sicilia tirrenica, stazionarie altrove; massime in calo al nord, su Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, Sardegna nordoccidentale, Basilicata meridionale e Sicilia occidentale, più marcato sulla pianura lombardo-veneta, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: moderati o temporaneamente forti meridionali su coste liguri e toscane e sulla Sicilia occidentale; moderati da est sulla pianura padana; deboli da sud su Puglia, restanti aree ioniche e lungo le coste venete e friulane, con tendenza a ruotare da nord-est su queste ultime aree; da deboli a moderati variabili altrove. Mari: mossi il mare e canale di Sardegna, il Tirreno settentrionale e centrale parte ovest e lo stretto di Sicilia; mosso il mar Ligure; da poco mosso a mosso lo Ionio meridionale; mosso il restante Tirreno; poco mossi o localmente mossi i restanti bacini.

Venerdì 25/10/19: maltempo diffuso sulle isole maggiori con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più diffuse sulla Sicilia. Sulle regioni centrali ultimi rovesci prima di un generale miglioramento dal pomeriggio. Sul resto della penisola nuvolosità irregolare a tratti intensa al nord e cielo velato al sud. Locali foschie e banchi di nebbia al mattino sulla pianura padana.

Sabato 26/10/19: ancora rovesci e temporali sparsi sulle isole maggiori, in parziale attenuazione serale sulla Sardegna. Sulla penisola condizioni di tempo stabile e soleggiato, con isolate foschie e banchi di nebbia al mattino sulla pianura padana.

Domenica 27/10/19 e lunedì 28/10/19: molte nubi sulla Sicilia con rovesci sparsi in attenuazione serale. Al nord graduale aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni sull’arco alpino dal pomeriggio. Sul resto del Paese poche nubi, con al più addensamenti più consistenti sulla sardegna meridionale al mattino ed associati isolati rovesci. Nella giornata di lunedì molte nubi al nord, meno compatte sull’Emilia-Romagna, con precipitazioni diffuse su Triveneto, Lombardia, Liguria di levante ed a carattere sparso su Piemonte settentrionale e Valle d’Aosta. Al centro nuvolosità consistente su regioni tirreniche centrali peninsulari e Sicilia con rovesci sparsi. Sul resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso.