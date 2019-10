Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: un weekend di maltempo al Sud, domani anche al Nord

Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre, in Italia.

Nord: addensamenti consistenti sui rilievi di confine, sul Friuli-Venezia Giulia e sull’Appennino romagnolo dove non si esclude qualche isolato piovasco. Miglioramento atteso dal pomeriggio. Poche nubi, per lo più alte e stratificate, sulle altre regioni.

Centro e Sardegna: generalmente nuvoloso con locali piogge, nel corso della mattinata, su Umbria, Appennino marchigiano, basso Lazio e Sardegna occidentale. Rapido miglioramento dal primo pomeriggio con ampi rasserenamenti.

Sud e Sicilia: nuvolosità variabile sull’isola con qualche nube in più sulle aree tirreniche dove potranno manifestarsi rovesci isolati. Molte nubi al sud peninsulare accompagnate da piogge sparse, più probabili e diffuse sul versante tirrenico dove non è da escludere anche la formazione di qualche isolato temporale. Per fine giornata le precipitazioni interesseranno solo la parte centro-meridionale della Calabria tirrenica mentre, sulle altre aree, ci sarà spazio per parziali schiarite.

Temperature: massime in rialzo ovunque tranne che sulla Sardegna dove non subiranno variazioni.

Venti: moderati di maestrale su isole maggiori, Calabria e aree costiere di Campania e Basilicata tirrenica, con rinforzi sulla Sardegna. Deboli variabili sul resto della penisola.

Mari: molto mossi il mare di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e il settore sud del mar Ionio. Da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia. Mossi il Mar Ligure, il basso Adriatico e i settori nord di Tirreno e Ionio. Poco mosso il resto dell’Adriatico.

Domani 6 ottobre

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci sparsi, tendenti a divenire diffusi in serata sulle regioni centroccidentali.

Centro e Sardegna: al mattino addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, Lazio centromeridionale e Sardegna centroccidentale, con piogge o rovesci sparsi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del centro. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e contestuale aumento della nuvolosità medio-alta, su Toscana, Umbria, Marche, Lazio settentrionale e Sardegna orientale

Sud e Sicilia: cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci sparsi lungo le aree costiere peninsulari, Sicilia tirrenica, tendenti a divenire diffusi sulla Calabria.

Temperature: minime in aumento al sud, Lazio meridionale, Liguria e Sardegna meridionale, in diminuzione in pianura padana centrorientale, aree alpine, aree interne adriatiche centrali e Sardegna centrosettentrionale, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione al nord, aree interne delle regioni adriatiche, Calabria ionica e Puglia garganica, in aumento su Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche e sul resto della Puglia, stazionarie sul resto del Paese.

Venti: da moderati a forti di maestrale sulle due isole maggiori e sulla Calabria e dai quadranti orientali lungo le aree costiere adriatiche e in pianura padana, in attenuazione dal pomeriggio su queste ultime; deboli variabili sul resto del Paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata.

Mari: da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno e lo Ionio a largo; da poco mossi a mossi i restanti mari.