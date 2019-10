Meteo Spaziale, tempeste magnetiche: 6 raccomandazioni per difenderci

Una regia unica e di finanziamenti su base continuativa, approfondire la ricerca, migliorare i modelli che consentono di descrivere e prevedere le tempeste geomagnetiche, definire una rete per future osservazioni meteorologiche spaziali, anche supportando missioni spaziali di prossima generazione, migliorare la valutazione dei rischi a livello nazionale ed europeo: sono le raccomandazioni destinate a ESA, UE e ai rispettivi Stati membri, contenute nel rapporto pubblicato sul Journal of Space Weather and Space Climate, elaborato da un comitato di esperti di meteo spaziale.

Gli effetti delle tempeste geomagnetiche non sono da sottovalutare, in quanto possono mettere fuori uso sistemi elettrici e satelliti: il Sole può emettere nubi di particelle ad alta energia che, se colpiscono la Terra, possono causare interruzioni nei servizi di telecomunicazione, danneggiare i sistemi di navigazione GPS, i satelliti, determinare interruzioni nell’erogazione di corrente elettrica.

Del comitato di esperti fa parte anche il fisico italiano Mauro Messerotti, dell’Osservatorio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e università di Trieste.