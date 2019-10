Maltempo, forti sbalzi termici al Sud: spaventoso tornado nel Salento, immagini shock [FOTO e VIDEO]

Forti temporali nel pomeriggio di ieri, 30 ottobre, hanno interessato il Salento. Oltre alle piogge (segnaliamo i 18,3mm a Melendugno), il maltempo ha anche prodotto un grande tornado nei pressi di Torre Lapillo, in provincia di Lecce. Il vortice ha avuto delle dimensioni imponenti e la polvere sollevata dal terreno gli ha conferito un colore scuro, che lo ha reso ancora più inquietante, come mostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e il video che trovate in fondo all’articolo. Il calore e l’umidità presenti nei bassi strati dell’atmosfera hanno favorito la formazione del vortice, che fortunatamente non ha colpito centri abitati o aziende agricole. Tanta paura, dunque, alla vista di questo spaventoso tornado, ma nessun ferito e niente danni.