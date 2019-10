Migranti: don Scordato, ‘su Ocean Viking offesa la nostra umanità, colpire i trafficanti’

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – “Sulla nave Ocean Viking viene offesa la nostra umanità”. E’ la presa di posizione di don Cosimo Scordato, il prete dell’Albergheria di Palermo che da sempre si occupa dei più deboli. “Volendo tradurre in una battuta, quello è il ‘Mare nostrum’, cioè di tutti noi, un mare attraverso cui la gente deve continuare ad approdare e noi apriamo le braccia pensando a una accoglienza ragionata”.

“Dobbiamo avere qualcosa da offrire con prospettive di integrazione”, spiega. E poi aggiunge: “Alla fine colpiamo le persone più fragili che sono scappate perché si trovano in difficoltà”. “Perché devono fare i forti con i deboli? Colpiamo, piuttosto, i trafficanti non le persone deboli”, conclude.