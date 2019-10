Migranti: Pagano (Lega), ‘centinaia di sbarchi in Sicilia’

Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Centinai di sbarchi in queste ore in Sicilia. Gli ultimi all’alba di oggi a Lampedusa. Oltre 200 persone sono arrivate con tre barconi e si vanno ad aggiungere alle centinaia di migranti già presenti nell’isola. Un disastro non solo per la Sicilia ma per tutto il Paese e la colpa e della pessima gestione della coppia M5S-PD. A causa della loro scellerata politica dei porti aperti in poco più di un mese dal loro insediamento gli sbarchi sono addirittura triplicati rispetto a quando al governo c’era la Lega e Matteo Salvini era ministro dell’interno. L’Italia non può e non deve essere il fanalino di coda sul fronte immigrazione e noi della Lega siamo pronti a difendere le nostre coste da questa invasione”. Lo dichiara il deputato siciliano Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega alla Camera.