Milano: domani sera occhi al cielo per vedere i detriti spaziali illuminati

Occhi al cielo domani sera a Milano: l’artista olandese Daan Roosegaarde, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, allestirà la Space Waste Lab Performance, una installazione outdoor che grazie a potentissimi fari Led è in grado di illuminare in tempo reale i detriti che gravitano intorno all’atmosfera terrestre.

Sopra le nostre teste, in ogni momento, sono sospesi più di 29mila rifiuti spaziali, una discarica di oltre 8 milioni di kg in costante movimento.

I rifiuti spaziali sono frammenti di vecchi satelliti o razzi di propulsione che orbitano attorno alla Terra mettendo a rischio le nostre vie di comunicazione digitale.