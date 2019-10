E’ stato dichiarato morto il bimbo di sei anni precipitato qualche giorno fa a Milano. Il piccolo era precipitato per una decina di metri dalle scale della scuola Pirelli di Milano: a subito le sue condizioni erano apparse gravi ai primi soccorritori e, trasportato all’ospedale Niguarda, era stato operato per cercare di diminuire la pressione intracranica. Stamani erano stati avviati alle 9 e 53 gli accertamenti per dichiarare la morte.