Ministro Speranza: “La priorità è abolire il superticket”

“Per noi la priorità assoluta è sempre la stessa: abolire il superticket entro il 2020“. Parola del ministro della Salute, Roberto Speranza, che lo ha ribadito a margine della riunione di insediamento del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. “Si tratta di un balzello ingiusto di 10 euro sulle visite specialistiche che aumenta discriminazioni e diseguaglianze e nega a tanti l’accesso alle cure – ha sottolineato – Sono ottimista che si possa finalmente superare in via definitiva. Vogliamo che il superticket sia solo un brutto ricordo del passato“.