Mistero sul sesso dei Panda neonati allo Zoo di Berlino: “non capiamo se sono maschi o femmine”. Esperti tedeschi chiedono aiuto ai cinesi

Di che sesso sono i due baby panda nati allo zoo di Berlino? La nascita dei gemellini il 31 agosto è stata seguita con grande partecipazione dai media tedeschi, ma ancora non è chiaro se si può parlare di fiocco rosa o azzurro. Per dirimere la questione, foto dei due cuccioli sono state inviate agli esperti cinesi del centro di ricerca della riserva naturale dei panda a Chengdu, ha reso noto oggi una portavoce dello zoo, Anna Ohl. Il giardino zoologico di Berlino spera di sapere entro due settimane il sesso dei nascituri. E’ intanto atteso l’arrivo di due esperti di Chengdu che nei prossimi sei mesi aiuteranno lo zoo nell’allevamento dei piccoli. I due gemellini sono figli di Meng Meng, una femmina di 6 anni, e Jiao Qing, un maschio di nove, arrivati allo zoo nel 2017 grazie ad un prestito della Cina nell’ambito della ‘diplomazia dei panda’ portata vanti dal governo di Pechino. Animali molto rari, i panda giganti hanno spesso difficoltà di accoppiamento, specie in cattività. La nascita dei due cuccioli è avvenuta grazie all’inseminazione artificiale.