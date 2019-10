Monsone in India: il ritiro dal 10 ottobre

Secondo il Dipartimento meteorologico dell’India, il ritiro del monsone dall’area nordoccidentale del Paese dovrebbe iniziare intorno al 10 ottobre. Già in queste ore gran parte del nord/ovest non dovrebbe registrare piogge, con l’eccezione della regione himalayana occidentale.

Precipitazioni intense sono probabili sull’India peninsulare nei prossimi 3-4 giorni. Dal 10 al 16 ottobre si attendono piogge nella norma nel Maharashtra, Karnataka, Telengana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu.

Il monsone è un vento ciclico che influenza profondamente il clima del subcontinente indiano: è arrivato in ritardo quest’anno, l’8 giugno, ed ha lasciato l’India sud-occidentale il 30 settembre.

Nella stagione monsonica si registra la percentuale più alta di piogge di tutto l’anno, intorno al 70%.