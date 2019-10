Montagna: recuperato cercatore di funghi disperso nel Cuneese

Il soccorso alpino piemontese ha recuperato e portato a valle un cercatore 43enne del Cuneese che, cadendo nei boschi della Valle Gesso, si è procurato una lesione alla spalla.

A causa del sopraggiungere del buio e per l’impossibilità di proseguire anche a causa della perdita di orientamento, l’uomo ha deciso di rimanere fermo sul posto finché i familiari, non vedendolo rientrare, hanno lanciato l’allarme. I tecnici del soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri e militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno localizzato e raggiunto il disperso intorno a mezzanotte in una zona impervia tra boscaglia e salti di roccia, nel vallone del Van a quota 1400 metri circa. E’ stato riportato a valle dove è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.