Moria di uccelli nel Ravennate: forse intossicazione da botulino

“Una vera e propria ecatombe in una delle zone più preziose del patrimonio ambientale italiano, protetta dalle norme europee ed italiane e dalla convenzione di Ramsar”. Così Italia Nostra parla della moria di uccelli acquatici che negli ultimi giorni si è registrata nel Ravennate, nella zona di Valle della Canna, forse provocata da un’intossicazione di botulino.

“Solo venerdì 4 ottobre, sono stati recuperati 1075 uccelli morti (di cui 35 trampolieri) e 185 ancora vivi. Circa 300 quelli recuperati nei giorni precedenti, di cui una sessantina i superstiti. Di questi 60, sette quelli sopravvissuti alla strage“, spiega Italia Nostra.

“Si calcola che i morti complessivi possano essere almeno il triplo, ovvero svariate migliaia, senza contare quelli che avranno contratto l’intossicazione per poi andare a morire altrove, come gia’ segnalato per alcuni siti”. “Dato che i primi decessi sono stati segnalati a settembre e alla riapertura della caccia non e’ piu’ stato possibile ignorare la situazione, perche’ non si e’ provveduto prima ad immettere acqua fresca nella Valle ormai marcescente? Le responsabilità sono gravissime, si parla di reati penali”, prosegue l’associazione che valuterà, “anche a livello ministeriale ed europeo, tutte le azioni utili ad individuare i responsabili di questa ecatombe e del relativo stato di emergenza sanitaria”.