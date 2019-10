Morta Alagba, la tartaruga “sacra”: aveva 344 anni

Lutto in Nigeria, a Ogbomoso, per la morte di una tartaruga considerata sacra: Alagba viveva nella casa del leader locale, Oba Oladunni Oyewumi, ed aveva 344 anni, un record di longevità se si considera che la specie vive circa 150 anni.

Alagba era famosa e molto amata e numerose persone le facevano visita ogni giorno. La BBC online riporta che, secondo gli anziani, la tartaruga era stata portata nel palazzo del leader Isan Okumoyede più di 3 secoli fa.

Alagba è morta a seguito di una malattia: il suo proprietario ha annunciato che conserverà le sue spoglie nel palazzo della città per consentire a cittadini e non di farle visita.