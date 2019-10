Motosega gli trancia l’arteria: anziano trovato morto dissanguato

Un uomo di 67 anni è morto dissanguato mentre svolgeva lavori di potatura in campagna, a Melendugno (Lecce). L’anziano, Paolo Pascali, originario di Calimera (Lecce), è stato trovato senza vita in una pozza di sangue, con l’arteria radiale sinistra tranciata dalla lama della motosega che stava utilizzando. L’uomo era andato da solo in campagna, ma i suoi familiari, non vedendolo rincasare, sono andati a cercarlo trovandolo ormai primo di vita. Non sembra in discussione la natura accidentale dell’accaduto. L’anziano, dopo essere rimasto gravemente ferito, non avrebbe fatto in tempo a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.