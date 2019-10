Entra in un museo e scopre di avere un tumore al seno: l’incredibile storia di una donna viva per miracolo

Bal Gill è un donna fortunata. Nonostante abbia avuto un tumore, la sua fortuna è indiscutibile. Non aveva sintomi, non aveva avuto avvisaglie di sorta, ma aveva un cancro e se non fosse stato per un caso fortuito, probabilmente, se ne sarebbe accorta troppo tardi. Un giorno la donna è entrata in un museo di Edimburgo e lì, grazie ad una termocamera, ha individuato da sola la massa tumorale. E’ accaduto lo scorso maggio quando Bal, 41enne, era in visita con la famiglia alla mostra di illusioni e trucchi “Camera Obscura and World of Illusions”. Una delle sale del museo è dedicata all’imaging termico, ovvero le immagini delle telecamere in grado di rilevare le radiazioni di un corpo in base al colore emesso.

Bal si è subito accorta che nella sua immagine c’era qualcosa che non andava: in corrispondenza del seno sinistro il colore era troppo forte, caldo, strano. Ha deciso dunque di fare una foto con il cellulare e qualche giorno dopo, facendo una ricerca su internet, ha scoperto che la termografia è in grado di rilevare, almeno in parte, una massa tumorale. Dopo ulteriori analisi è arrivata la conferma: era un carcinoma mammario in fase iniziale. Un’operazione chirurgica e un’opportuna terapia hanno permessa a Bal di guarire completamente. “Senza quella termocamera non lo avrei mai saputo in tempo e anche se lo scopo per il quale è stata messa lì non era ovviamente quello, posso dire che la visita alla Camera Oscura mi ha davvero cambiato la vita“, ha dichiarato la donna ai giornali. Le telecamere termiche possono essere un metodo di prevenzione e per questo il direttore medico dell’Nhs Lothian ha raccontato la storia di Bal e spronato tutte le donne a sottoporsi a controlli periodici per la loro salute.