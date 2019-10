Nadia Toffa: “Berlusconi mi ha dato la sua stanza privata in ospedale e mi ha mandato l’elicottero. Perché?”

Il video mandato in onda da Le Iene lo scorso martedì 1 ottobre, nel quale Nadia Toffa esprimeva la volontà di incontrare, davanti alle telecamere, alcune delle persone più importanti della propria vita è diventato virale. Sviscerato e riproposto dai giornali di tutto il Paese, esprime tutta la tristezza seguita alla morte di Nadia e il suo contrasto con la voglia di vivere, di sapere e di conoscere che era caratteristica peculiare della giornalista di Mediaset.

Tra le persone che Nadia voleva incontrare, però, non ci sono solo familiari e amici, ma anche un personaggio ben noto e che lei non aveva mai incontrato, almeno fino a quel momento: Silvio Berlusconi.

“Io non l’ho mai conosciuto – diceva Nadia al collega –. Avrei delle curiosità da chiedergli. Non è mio amico, però diciamo che provo molta gratitudine per lui. Perché lui è la persona che ha fatto partire l’elicottero da Trieste quando sono stata male il 2 dicembre e mi ha fatto arrivare al San Raffaele. In azienda tutti mi dicono che chiede di me, come sto, è sinceramente preoccupato per me, umanamente preoccupato, e quindi mi piacerebbe ringraziarlo, innanzitutto, e poi conoscerlo“.

“Qual è la prima domanda che gli faresti“, chiede a quel punto il collega a Nadia Toffa, e lei risponde: “Io non l’ho mai votata, non l’ho mai incontrata, non sono la miglior conduttrice di Mediaset, dunque perché ci tiene così tanto a me? Perché mi ha voluto così bene da mandarmi un elicottero da Trieste al San Raffaele?“. Silvio Berlusconi, infatti, oltre a fornire l’elicottero per Nadia, le aveva anche messo a disposizione la sua stanza privata nell’ospedale milanese. “Mi aveva anche telefonato – ironizza alla fine Nadia –, ma mi sembrava il suo imitatore“.

“Fatti dare il numero vediamo se ci risponde” conclude il collega dietro alla telecamere. Nadia lo osserva e annuisce. Le riprese degli incontri avuti dalla giornalista con le persone che ha voluto vedere, andranno in onda nei giorni intorno al Natale, come hanno annunciato da Le Iene. Per ora è troppo doloroso fare montaggi e lavorare sulle ultime riprese che immortalano la sfortunata Nadia.