Per Nadia Toffa stasera una reunion di 100 Iene

Ben 100 Iene questa sera, in occasione della prima puntata de “Le Iene“, hanno deciso di riunirsi per salutare insieme la tanto amata Nadia Toffa. Saranno presenti in studio tutti i colleghi che in questi 23 anni hanno vestito i panni di Iena, per omaggiare Nadia, in questo inizio di stagione, che sarà certamente diversa da tutte le altre. Un’unica grande famiglia pronta a stringersi nell’abbraccio più caloroso prima di tornare in scena.

La prima puntata inizierà con uno speciale ricordo di Nadia Toffa, un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei.