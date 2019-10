Nel 2020 la seconda edizione del concorso lanciato da ADI e AIRC: come il design migliora la vita dei malati e dei loro famigliari

“ADI vuole dare continuità allo stimolo che il concorso ha mostrato di rappresentare per i progettisti, in particolare per i giovani designer”, commenta il presidente ADI Luciano Galimberti. “Per i professionisti del settore partecipare a questo concorso rappresenta un modo di mettere in pratica concretamente i principi etici che sono alla base della nostra professione, e che vanno più che mai riaffermati: la sostenibilità della vita quotidiana dei malati e di chi ha rapporti con loro, che questo concorso chiama a migliorare, è un capitolo importante del generale appello al rispetto del mondo e della buona vita che oggi è così importante per tutti”.

“Sono molto grata ad ADI per aver ideato questo importante concorso con il quale si è voluto puntare l’attenzione su persone che vivono in situazioni difficili, cercando soluzioni che aiutino a migliorarne l’esistenza“, dichiara Bona Borromeo, Presidente del Comitato Lombardia Fondazione AIRC.

Anche alla seconda edizione del concorso potranno partecipare tutti i progettisti, senza alcun obbligo di iscrizione a Ordini professionali o ad associazioni di categoria. Vasta la gamma dei progetti possibili: sedute, tavoli, vassoi; letti, lettighe, carrelli per i pasti e carrelli per i farmaci; armadi e comodini per le stanze dei degenti e per i locali di servizio; ma anche sistemi per la diagnostica, in loco e in remoto, apparecchi e sistemi illuminanti, scaffalature e divisioni modulari per ambienti medici e laboratori di analisi.