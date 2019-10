Neonata seppellita viva perché femmina, è “in condizioni critiche”

Una neonata è stata seppellita viva nella località di Bareilly, in Uttar Pradesh (India): la piccola è stata trovata 2 giorni fa all’alba da un commerciante che era andato a tumulare una sua figlia nata morta.

I medici seguono la bimba all’ospedale governativo in cui è ricoverata hanno spiegato che è “in condizioni critiche” e che non potrà essere dichiarata fuori pericolo prima di una settimana: la piccola era nata probabilmente prematura e pesa poco più di un kg.

La polizia ha aperto un’inchiesta contro ignoti per tentato infanticidio.

Si sospetta che si tratti di un caso legato al sesso della piccola: l’uccisione delle bambine neonate, proibita dalla legge, è una pratica ancora diffusa nell’India rurale.