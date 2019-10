Nigeria: le piogge fanno crollare un muro, detenuti evadono dalla prigione

Piogge torrenziali hanno colpito lo stato di Kogi, nella Nigeria centrale: le autorità giudiziarie hanno dichiarato all’agenzia di stampa nigeriana “Nan” che numerosi detenuti sono evasi dalla prigione approfittando del crollo del recinto carcerario. Secondo il responsabile delle carceri Of Enobore, le celle dei detenuti sono state sommerse dall’acqua e alcuni di loro hanno dovuto forzare l’uscita per non affogare: 122 hanno colto l’occasione per fuggire e 105 sono rimasti, ha spiegato Enobore, precisando che 25 fuggitivi sono stati arrestati mentre 97 sono ancora in fuga.

La Nigeria sta affrontando forti piogge stagionali e conseguenti alluvioni, che hanno distrutto i campi e costretto migliaia di persone ad abbandonare le loro case.