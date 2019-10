Nobel per la Fisica: “Premiati gli studi nello spazio, è la nuova frontiera”

Il Nobel per la Fisica “premia studi realizzati nello spazio e non può essere altrimenti perché lo spazio è la nuova frontiera”. A sottolinearlo è stato Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera di Roma che proprio oggi al Miur ha presentato con la Fondazione Edoardo Amaldi – alla presenza del ministro Lorenzo Fioramonti e del presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia – la prima edizione del New Space Economy European Expoforum che si terrà dal 10 al 12 dicembre prossimi alla Fiera di Roma. “Nello spazio -ha aggiunto Piccinetti– stiamo tutti insieme, penso alla Stazione Spaziale Internazionale dove ci sono insieme russi, francesi, italiani, americani e tutti vanno d’accordo”.