Notte da incubo ad Andria, crolla palazzina: Vigile del Fuoco in codice rosso, il VIDEO SHOCK del crollo

Grande paura nella notte ad Andria, in Puglia, dov’è crollata una palazzina in via Pisani. Diversi feriti, tra cui un Vigile del Fuoco colpito alla testa da un pezzo di muro crollato mentre era già intervenuto sul posto insieme ai colleghi. Il pompiere è stato trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino Bonomo. Secondo le prime informazioni, la palazzina sarebbe crollata in seguito alla demolizione di un edificio attiguo. Un’anziana donna che abitava in uno degli appartamenti dell’edificio è fortunatamente riuscita a uscire in tempo dalla propria abitazione senza rimanere coinvolta dal crollo.