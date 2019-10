Notte di paura in Piemonte, violenta ondata di maltempo nell’Alessandrino: frane, allagamenti e scuole chiuse

Notte di paura in Piemonte, in particolare in provincia di Alessandria, per una violenta ondata di maltempo che sta causando ingenti danni.

Dopo aver superato i 9 metri, il livello del Bormida è ora in calo: il ponte che lo attraversa resterà chiuso fino a che non sarà possibile ispezionarlo.

Allagamenti e frane si sono registrati su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, tra Novi e Pozzolo Formigaro.

Oggi le scuole sono chiuse nel capoluogo e in numerosi altri centri.

La Protezione civile ha reso noto che sull’autostrada A21 è chiuso per allagamenti lo svincolo in direzione Milano della A7.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, si sta recando in Piemonte, dove farà il punto di situazione alla Prefettura di Alessandria.

Borrelli “sta seguendo, in stretto contatto con le autorità regionali impegnate sul territorio, la situazione creatasi a seguito dell’ondata di Maltempo che in queste ore sta investendo le regioni del nord, in particolare il Piemonte,” si spiega in una nota.