Nuova Zelanda: vasto incendio ad Auckland, migliaia di evacuati

Migliaia di persone sono state evacuate ad Auckland, in Nuova Zelanda, a causa di un incendio che si è sviluppato dal tetto del centro congressi SkyCity, in costruzione. Dense colonne di fumo hanno costretto a evacuare tutto il distretto, compresa la celebre Sky Tower.

Una persona è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Numerosi vigili del fuoco sono sul posto ma “si tratta un incendio molto molto difficile da domare“.