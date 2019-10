Oggi la Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro: 3 al giorno nel 2018

Nel 2018 sono stati denunciati all’Inail oltre 645.000 infortuni, di cui 1.218 mortali, un dato quest’ultimo che, rispetto al 2017, ha visto un aumento di ben il 6%, con una media di oltre 3 morti ogni giorno.

Sono le cifre ricordate dall’Anmil, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 69ª Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro che viene celebrata oggi sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica, con manifestazioni in tutta Italia.

Nei primi otto mesi del 2019, le denunce di infortuni sul lavoro e malattie professionali sono state oltre 416.000, con 685 episodi mortali, leggermente inferiori rispetto ai 713 dello stesso periodo del 2018.