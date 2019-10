Omeprazolo ritirato dal mercato, farmaci non conformi: l’avviso di AIFA [LOTTI e DETTAGLI]

Omeprazolo ritirato dalle farmacie: il noto farmaco utilizzato come anti-ulcera, ma anche per esofagite, gastrite e sclerodermia, è stato ritirato in seguito all’osservazione di non conformità di alcuni lotti. Nello specifico l’Aifa ha disposto il ritiro di 5 lotti del medicinale OMEPRAZOLO SANDOZ BV*INF 5FL – AIC 038187023 della ditta Sandoz Spa.

Il ritiro si è reso necessario in seguito della comunicazione della ditta Sandoz concernente la presenza di precipitato in due lotti della suddetta specialità medicinale.

Ecco i lotti del farmaco ritirati dalle farmacie: HX7523 con scadenza 10-2019, JC5162 con scadenza 10-2019, JC5166 con scadenza 11-2019, JU1484 con scadenza 1-2021 e in ultimo JU1485 con scadenza 1-2021. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Aifa è invitato a voler procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.