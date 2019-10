Ottobre porta la Luna del Cacciatore: il satellite apparirà più grande e più arancione del solito [INFO]

Ottobre, con la ricorrenza di Halloween, è da sempre mese di streghe, maghi, film dell’orrore e quant’altro ci sia di sovrannaturale e inquietante. Ma ottobre è anche il mese della Luna del Cacciatore, che quest’anno cadrà domenica 13 ottobre e apparirà più grande del normale. Stanotte la luna sarà ancora nella sua fase crescente e il lato rivolto verso la Terra sarà illuminato al 90% circa. Nei prossimi due giorni, tuttavia, la luna continuerà a crescere, raggiungendo il picco alle 23:07 di domenica.

Quest’anno, la Luna del Cacciatore sorgerà dall’orizzonte proprio intorno al tramonto, il che la farà apparire più grande e più arancione di quanto siamo abituati a vederla. Questo avviene grazie alla “illusione lunare”, secondo cui la luna appare più grande quando è bassa all’orizzonte.

Secondo l’Almanacco dell’Agricoltore, la Luna del Cacciatore è uno dei due nomi riferiti ai pleniluni che non sono legati ad un mese specifico. Il plenilunio di ottobre a volte è conosciuto anche come Luna del Raccolto, se è il plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno. Di conseguenza, la Luna del Raccolto può cadere a settembre o ottobre e la Luna del Cacciatore ad ottobre o novembre.

I nomi della luna sono nati nelle tradizioni delle tribù indigene americane che utilizzavano il satellite per tenere traccia delle stagioni. Diverse tribù davano diversi nomi alla luna e ogni nome rifletteva un cambiamento specifico nel paesaggio o segnalava un particolare momento per compiere determinate attività. La Luna del Cacciatore deve il suo nome alle attività di caccia condotte in preparazione all’inverno. L’Almanacco dell’Agricoltore riporta: “Alcune persone credono che questa luna piena sia stata chiamata Luna del Cacciatore perché segnalava il momento per andare a caccia in preparazione all’inverno. Poiché i mietitori avevano appena mietuto i campi sotto la Luna del Raccolto, i cacciatori potevano facilmente vedere i grassi cervi e altri animali che uscivano fuori per mangiare e le volpi e i lupi che uscivano per farne le loro prede”. Secondo l’almanacco, il primo utilizzo della definizione di Luna del Cacciatore può essere ricondotto all’Oxford English Dictionary nel 1710.

Ma il plenilunio di ottobre è anche conosciuto come Luna del Viaggio, Luna Sanguigna, Luna dell’Erba Morente o Luna del Sangue. Le ultime 3 definizioni, secondo alcune fonti, sarebbero legate alle foglie che cambiano colore e alle piante che iniziano a morire con l’inizio dell’autunno, mentre Luna del Viaggio potrebbe derivare dalla migrazione degli uccelli e di altri animali in vista dell’inverno.