Pa, Dadone: “Mezzo milione di assunzioni durante il triennio”

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Oggi ho accolto e ascoltato volentieri le ragioni dei sindacati della Pubblica amministrazione. Sin da subito avevo detto che avrei aperto i miei uffici alle istanze di tutti. Ma il metodo del dialogo si sta via via riempiendo di contenuti e fatti concreti, a partire da ciò che accadrà nel prossimo futuro con lo sblocco completo del turn over, grazie al quale immetteremo nella Pa circa mezzo milione di persone, in grandissima parte giovani, durante il triennio che viene”. Così in un post su Facebook la ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.