Palermo: da Regione 2,8 mln per sistemare strada a Bisacquino

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) – Un’importante arteria stradale di Bisacquino, nel palermitano, chiusa al traffico dal febbraio del 2015, sarà sistemata. Si tratta della via Quaranta, strada di collegamento con i Comuni di Chiusa Sclafani e di Giuliana. Un’alluvione ha causato l’isolamento di una intera contrada, ingenti danni alle colture e ai manufatti e molteplici disagi agli utenti, costretti a percorsi alternativi più onerosi. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione ha programmato un intervento che restituirà sicurezza e piena fruibilità ai luoghi.

E’ stata pubblicata, con un importo di 2,8 milioni di euro, la gara per il ripristino della funzionalità dell’unica via di fuga, oggi inagibile e inibita al transito. L’opera prevede il recupero della viabilità dell’intero asse stradale con misure strutturali di contenimento e di eliminazione delle infiltrazioni d’acqua. Verrà realizzata anche una paratia a ridosso del ciglio stradale sino alla strada provinciale 35 e costruito un ponte lungo dieci metri in un’unica campata che consentirà di scavalcare il torrente Monte Peloso. Una seconda paratia sarà collocata in prossimità del ponte. Saranno rifatte le barriere di sicurezza e la pavimentazione stradale. Previsto dal progetto anche un impianto di pubblica illuminazione con lampade a led e una serie di gabbionate per la sistemazione delle scarpate dell’ingresso e dell’uscita dal ponte dall’alveo del torrente.