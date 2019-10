“Pantani è stato ucciso”: le nuove clamorose rivelazioni di Fabio Miradossa [VIDEO]

“Io ho patteggiato quando ho visto che il pubblico ministero e i giudici non volevano la verità. In quel periodo Marco veniva solo da me, non rischiava che nessuno lo veniva a sapere. Marco non è morto per la cocaina, Marco è stato ucciso, non so perchè all’epoca giudici e polizia non sono andati fino in fondo. Io sono convinto che Marco quando è stato ucciso era anche lucido. Al 100% non ha fatto uso di droghe al Residence Le Rose, dobbiamo vedere chi l’ha messa quella cocaina nella stanza, Marco non sniffava la droga, la fumava soltanto, in quella stanza c’erano tracce di chi la tirava. Quindi chi ha creato quelle scene non era informato bene, tracce di chi fuma crack non ce ne sono. C’è una pallina a terra, una striscia creata su un foglio di carta dell’albergo. Chi fuma crack usa bottiglie di plastica. Pantani è stato ucciso. Marco aveva prelevato 20 mila euro, io al pubblico ministero dissi ‘cercate i soldi’, chi ha ucciso Marco cercava i soldi. Quei soldi erano per me. Io ero a Napoli perchè avevo il compleanno di mia nipote, poi ho deciso di mandare qualcuno da Marco. Veneruso è andato, ha dato pochi grammi di cocaina e non ha preso soldi. Il 14 sono risalito, nessuno mi ha detto che Marco era ancora in albergo di fronte casa mia, sono arrivato non ho visto nessuno, sono andato a casa, ho portato la mia ex ragazza a lavorare, ho acceso il televideo, ho visto quello che era successo e nel panico sono tornato a Napoli. Non si può morire con 15/20 grammi. Se li fumi possono durare 4-5 ore, una nottata. I soldi erano un po’ un debito vecchio, un po’ una fornitura, io non avevo problemi con Marco. Non so chi poteva saperlo, magari Marco ha cercato anche qualche altro spacciatore, fatto sta che mancano i soldi, nessuno li ha mai trovati. Se Marco possa essersi suicidato? Ma non scherziamo proprio, Marco può essere stato un debole che ha reagito buttandosi nella droga, ma che si voleva uccidere, assolutamente no“.

Con queste parole l’ex spacciatore Fabio Miradossa, in un’intervista esclusiva concessa a Le Iene, svela nuovi clamorosi retroscena sulla morte di Marco Pantani. Di seguito il servizio integrale:

“