Oggi la prima passeggiata spaziale tutta al femminile della storia

Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir sono pronte per la prima passeggiata spaziale tutta al femminile della storia: è in programma oggi alle 13:50 ora italiana.

Ieri Jessica Meir ha pubblicato sul suo profilo Twitter un selfie con la tuta spaziale: “Preparazione per la passeggiata spaziale di venerdì per aiutare le squadre di terra a riparare uno degli elementi della batteria. Primo selfie con la tuta spaziale“, “le foto saranno molto più spettacolari una volta che passeremo attraverso il portellone“.

Le due astronaute usciranno dalla Stazione Spaziale Internazionale per sostituire un elemento delle batterie che si è guastato nel weekend, senza compromettere le attività di bordo. L’alimentazione generale della ISS, basata su 4 serie di batterie e pannelli solari, è sufficiente per tutte le operazioni.

La coppia impiegherà quasi 6 ore per sostituire il regolatore di potenza guasto con un altro di riserva.

La passeggiata spaziale di oggi è parte di una lunga serie: sono in programma ben 10 attività extraveicolari (EVA) che in 3 mesi serviranno a sostituire le batterie dei pannelli solari della stazione orbitale e a riparare il rilevatore di raggi cosmici Ams-02.