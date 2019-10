Pd: Sicilia, Losacco ‘chiuderò fase congressuale nei primi mesi 2020’

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) – “Chiudiamo il tesseramento il 31 dicembre e dal 31 gennaio, quando saranno certificate le platee congressuali, avvieremo la fase congressuale che io conto di chiudere nei primissimi mesi del 2020”. A dirlo all’Adnkronos è il commissario del Pd siciliano Alberto Losacco a margine di un evento organizzato dal partito a Palermo nell’ambito del tour delle province dell’isola. Il 1 ottobre il Pd ha dato il via al tesseramento in Sicilia con l’obiettivo di “aprire una stagione nuova”.

“Col nuovo tesseramento e con le nuove modalità per iscriversi al Pd speriamo di aver superato la stagione dei signori delle tessere – dice il commissario – Sono convinto che il prossimo tesseramento sarà in grandissima discontinuità con il passato ed avremo un Pd contendibile. Fino ad oggi non abbiamo mai avuto un Partito democratico contendibile”.