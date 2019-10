La penisola coreana vista dallo Spazio [FOTO]

La penisola coreana, nell’Asia orientale, è visibile in questa immagine acquisita dalla missione Sentinel-3 del programma europeo Copernicus. La penisola è lunga oltre 900 km ed è situata tra il Mar del Giappone, conosciuto anche come Mare Orientale, ed il Mar Giallo ad ovest.

La penisola è divisa in due nazioni – la Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) e la Repubblica di Corea (Corea del Sud).

La Corea del Nord è suddivisa in nove province, con la città di Pyongyang come capitale. Pyongyang, che si può vedere nel colore grigio chiaro nella parte superiore sinistra dell’immagine, è posta lungo le sponde del fiume Taedong e su una pianura a circa 50 km nell’entroterra rispetto alla Baia di Corea.

La capitale della Corea del Sud è Seul, o Seoul, che si trova nel nord-ovest del paese, leggermente verso l’interno e circa 50 km a sud del confine nordcoreano.

Come mostra l’immagine, la penisola coreana è principalmente montuosa e rocciosa, rendendo meno del 20% del territorio adatto per l’agricoltura.

Il Mar Giallo deve il suo nome alle acque cariche di limo dei fiumi cinesi che vi si riversano. È inoltre una delle più grandi aree poco profonde della piattaforma continentale del mondo, con una profondità media di circa 50 metri.

Le acque al largo della costa della Corea sono considerate tra le migliori al mondo per la pesca. Le correnti calde e fredde attirano una grande varietà di specie e le numerose isole, insenature e scogliere offrono eccellenti zone di pesca.

Sentinel-3 è una missione a due satelliti per garantire la copertura e la distribuzione dei dati richiesti dal programma europeo di monitoraggio ambientale Copernicus. Il pacchetto di strumenti di ciascun satellite include un sensore ottico utilizzato per il monitoraggio dei cambiamenti di colore della superficie della Terra. Può essere impiegato, ad esempio, per monitorare la biologia oceanica e la qualità delle acque.