Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Quota100 è una misura a tempo e per pochi, che non considera i lavori usuranti, discrimina i lavoratori e toglie risorse a migliaia di giovani e famiglie. Abbiamo sì bisogno di una riforma pensionistica ma seria, strutturale, che non gravi sulle spalle dei nostri”. Lo scrive il ministro Teresa Bellanova di Italia Viva su twitter.