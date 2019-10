Pernigotti: sindaco Novi Ligure, ‘che tutti tornino a lavorare, disponibili ad aiutare’

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che tutti possano tornare a lavorare normalmente, perché per la città di Novi, Pernigotti è un’istituzione”. Lo dichiara il sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella, a pochi istanti dall’inizio del tavolo Pernigotti al Mise, in cui si discuterà la vertenza sulla storica azienda dolciaria alessandrina attualmente. Il comune in questi casi, sottolinea il sindaco, “se c’è da adoperarsi con misure urbanistiche che consentano maggior incremento al lavoro, è ben disposto. Nelle nostre competenze”, precisa Cabella.