Pesante Allerta Meteo in Liguria: allarme rosso e arancione per “temporali forti, organizzati e persistenti”

Arpa Liguria ha prolungato e modificato l’allerta meteo secondo queste modalità:

Sul settore centrale della regione (zone b e d, bacini piccoli e medi) allerta arancione fino alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre. Poi allerta rossa fino alle 15 di domani, lunedì 21, quindi nuovamente arancione fino alle 24 sempre di domani. Per i bacini grandi allerta gialla fino alle 20 di oggi, poi arancione fino alle 24 di domani

A ponente (zona a, bacini piccoli e medi) allerta arancione fino alle 15 di domani lunedì 21. Per i bacini grandi allerta gialla fino alla mezzanotte di domani lunedì 21.

Sul levante (zona c, bacini piccoli e medi), allerta gialla fino alle 20 di oggi, poi arancione fino alle 18 di domani, lunedì 21, quindi gialla fino alle 24. Per i bacini grandi allerta gialla fino alle 24 di domani.

Sui bacini padani di levante (zona e, bacini piccoli e medi), allerta gialla fino alle 20 di oggi, poi arancione fino alle 24 di domani, lunedì 21. Per i bacini grandi allerta gialla fino alle 24 di domani.

Nb la zona B è composta solo da bacini piccoli e medi

Questi i fenomeni previsti nell’avviso meteorologico di oggi:

OGGI, DOMENICA 20 OTTOBRE: aumento dell’instabilità per l’intensificazione dei flussi umidi meridionali. Piogge diffuse con intensità forte e cumulate fino ad elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Vento di burrasca con raffiche fino a 80 km/h su BCE, forte su D. Mare localmente agitato su BC per onda da sud-est, in calo dalla serata.

DOMANI, LUNEDI’ 21 OTTOBRE: continua la fase instabile e perturbata con piogge diffuse di intensità forte e cumulate tra significative ed elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti forti da sud/sud-est con raffiche fino a 60-70 km/h su BCDE.

DOPODOMANI, MARTEDI’ 22 OTTOBRE: residue precipitazioni nelle prime ore del mattino, più probabili su BDE e in attenuazione durante la mattinata. Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 70 km/h su A e parti occidentali di B e D.

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.