Dalla pianificazione al grande giorno: Luca Parmitano si prepara alla prima passeggiata spaziale della Missione Beyond

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano si prepara ad uscire nello spazio per la prima passeggiata spaziale nell’ambito della Missione Beyond. In programma per il 25 ottobre, Parmitano lavorerà con l’astronauta della NASA Jessica Meir per sostituire le batterie al nickel idrogeno con le più nuove batterie agli ioni di litio, e per installare piastre di adattamento sulla struttura dell’intelaiatura P6 della Stazione Spaziale Internazionale.

È questo un processo che l’amico astronauta dell’ESA Thomas Pesquet conosce bene, avendo sostituito le batterie per un altro canale di alimentazione durante la sua missione Proxima.

La preparazione Nota tra l’equipaggio come EVA (Extravehicular Activity, attività extra veicolare), ogni uscita nello spazio è pianificata con un anno di anticipo.

A bordo della Stazione i preparativi cominciano circa due settimane prima, con una serie di procedure denominate “Road to EVA”, la strada verso l’attività EVA.

“Prepararsi per una passeggiata spaziale occupa 2-3 ore del tuo programma ogni giorno durante questo periodo” spiega Thomas. “Spesso l’equipaggio si dedica alla preparazione anche durante il proprio tempo“.

Il grande giorno La copertura in diretta della passeggiata spaziale di Parmitano e di Jessica Meir comincia alle 12:30 (10:30 GMT) su NASA TV, ma l’equipaggio comincerà i preparativi intorno alle 08:00. E non ci saranno doccia, rasatura o deodorante per almeno il giorno antecedente, in quanto ogni residuo di questi prodotti potrebbe mescolarsi con l’ossigeno puro all’interno della tuta spaziale e costituire rischio di incendio. Gli astronauti indossano indumento di raffreddamento liquido sotto la tuta spaziale. Questo è collegato al sistema idrico che li tiene freschi, o caldi, facendo circolare l’acqua attorno a tutto il corpo. Indossano inoltre un sistema di monitoraggio medico e mettono un dosimetro nella loro tasca per misurare la radiazione prima di entrare nel portello. Thomas descrive il processo all’interno della camera stagna come “immersione subacquea al contrario”, in quanto gli astronauti respirano in maniera controllata per liberare il sangue dal nitrogeno ed aggiustare la pressione minima.

Un terzo membro dell’equipaggio, noto come Intravehicular (IV) crew member – membro dell’equipaggio interno al veicolo – è inoltre isolato all’interno della camera di decompressione, prima di andare nel vuoto. Questa terza persona aiuta gli astronauti con le loro maschere per l’ossigeno e ad entrare nella tuta spaziale, assicurandosi nel contempo che tutto sia stato verificato, allacciato e pronto per un’uscita in sicurezza e di successo. È questo il ruolo che avrà Luca nelle due passeggiate spaziali precedenti alla sua, quelle del 15 e 21 ottobre.