Piccoli più in forma: alimentazione e movimento per crescere bene

Piccoli più in forma. È il sito dedicato ai genitori dei bambini di 4-5 anni – ma anche ai nonni, zii, baby-sitter, educatori, insegnanti – che offre percorsi semplici, costruiti e validati scientificamente per obiettivi di salute, risposte a tanti dubbi e domande su nutrizione e movimento dei figli in età prescolare, tenendo anche conto della sostenibilità ambientale delle loro scelte.

On line in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione 2019, che si celebra il 16 ottobre, l’iniziativa nasce dall’esperienza maturata nel corso di un progetto di ricerca finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio. Hanno partecipato al progetto due ospedali pediatrici di rilievo nazionale e due aziende ospedaliere (Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, il Burlo Garofolo di Trieste, l’Azienda Ospedaliera e Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, la USL12 Versilia), l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Siciliana.

Alimentazione e movimento per crescere bene

Su www.piccolipiuinforma.it è possibile scegliere degli obiettivi realizzabili e sostenibili, a misura di ogni bambino:

Più attivi. Nella sezione sono disponibili risorse per supportare i genitori con idee e attività da fare insieme ai bambini, dalle gite fuori porta ai consigli su come costruire un piccolo orto in giardino o sul terrazzo, fino alle schede con i giochi e gli esercizi da fare insieme. Non ci sono scuse: organizzare delle attività di gioco istruttive è possibile sempre, anche in uno spazio chiuso o quando piove o fa freddo.

Nella sezione sono disponibili risorse per supportare i genitori con idee e attività da fare insieme ai bambini, dalle gite fuori porta ai consigli su come costruire un piccolo orto in giardino o sul terrazzo, fino alle schede con i giochi e gli esercizi da fare insieme. Non ci sono scuse: organizzare delle attività di gioco istruttive è possibile sempre, anche in uno spazio chiuso o quando piove o fa freddo. La sostenibilità e l’attenzione all’impatto ambientale delle scelte che ogni giorno facciamo è al centro di ogni informazione e sarà il focus dei prossimi aggiornamenti del sito. L’obiettivo è contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica adottando stili di vita sani, rispettosi dell’ambiente ed economicamente sostenibili.

Prevenzione di sovrappeso e obesità fin da piccoli

Sovrappeso e obesità sono un problema frequente nei bambini e rappresentano fattori di rischio per lo sviluppo di malattie croniche dell’adulto, come il diabete o le patologie cardiovascolari. L’adozione di comportamenti salutari contribuisce fortemente a prevenire sovrappeso e obesità infantile, oltre ad avere una ricaduta positiva in termini di sostenibilità ambientale. Per la salute dei più piccoli è importante sensibilizzare tutta la famiglia sull’importanza di uno stile alimentare sano e una vita fisicamente attiva. Il sito www.piccolipiuinforma.it rappresenta uno strumento per aiutare le scelte salutari dei genitori insieme all’aiuto insostituibile del pediatra.